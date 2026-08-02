Güneş ve ay peş peşe tutulacak. TÜBİTAK saat verdi, biri Türkiye’den izlenebilecek

12 Ağustos'ta gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın zirve saatinde Güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) olacağı için Türkiye tam veya parçalı tutulma alanı dışında kalacak.

12 Ağustos 2026'da, Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bazı bölgelerinde Güneş tutulması görülebilecek. Astronomik hesaplamalara göre; bu tarihi gök olayının en yoğun evresi Türkiye saati ile 20.47 civarında yaşanacak.

Tam tutulma yolu, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise kısmi Güneş tutulması yaşanacak.