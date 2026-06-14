Güngören'de bina yıkım sırasında çöktü. Bitişiğindeki 2 binada hasar var

Dairesinde hasar oluşan Bahattin Kuş, "Mevcut binanın yıkılması gerekiyordu. Bu konuda anlaşılan yıkım firması ile belediyenin denetiminde burada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış, binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde çökünce sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.