Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini dile getiren sanık, "Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum." diye konuştu. Komşusunun verdiği sigara nedenile 8 gün uyuduğunu iddia eden sanık, "Ölü gibiydim. Bana sigara veren o şahıs da yargılansın. Neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim." diyerek iddialarını sıraladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.