Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15.06.2026 12:48
Kastamonu'da hamile eşini 12 bıçak darbesiyle öldürüp 10 gün boyunca 1,5 yaşındaki bebekleriyle aynı evde yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kastamonu'da 21 Nisan 2025'te İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif C.'nin cesediyle karşılaştı.
Elif C.'nin vücuduna aldığı 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi.
Olan ardından katil zanlısı Berkan C. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.
Davanın 3'üncü duruşmasında, sanık Berkan C. ile maktul Elif C.'nin babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya katılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sanık avukatları hazır bulundu.
Maktulun annesi mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ederken sanık ise hakkkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.
Önceki ifadelerini tekrar ettiğini dile getiren sanık, "Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum." diye konuştu. Komşusunun verdiği sigara nedenile 8 gün uyuduğunu iddia eden sanık, "Ölü gibiydim. Bana sigara veren o şahıs da yargılansın. Neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim." diyerek iddialarını sıraladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.