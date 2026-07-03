Güpegündüz milyonluk soygun: Suç kayıtları polisi bile şaşırttı
03.07.2026 10:00
İstanbul'da güpegündüz ev soyan üç kadın yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları polise bile şaşırttı.
İstanbul'da girdikleri evlerde hırsızlık yapan üç kadın yakalandı.
Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti.
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
Şüphelilerin güpegündüz binaları dolaşarak, boş daireleri tespit ettikleri daha sonra hırsızlıkları gerçekleştirip hızla kaçtıkları görüldü.
ÜÇ HIRSIZ YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda şüpheliler Ela C. evinde Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlıktan sonra kaçarken bindikleri taksinin içinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Ceylan Ç.'nin daha önceden 238 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.
Ceylan Ç.'nin ayrıca 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerden Gülseren Ç.'nin ise daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu 18 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Diğer şüpheli Ela C.'nin ise daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edildi.