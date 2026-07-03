Güpegündüz milyonluk soygun: Suç kayıtları polisi bile şaşırttı

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Ceylan Ç.'nin daha önceden 238 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.

Ceylan Ç.'nin ayrıca 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden Gülseren Ç.'nin ise daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu 18 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli Ela C.'nin ise daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edildi.