GÜRZ sahaya çıktı: "Tehditlere karşı oyun değiştirecek"

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafedeki farklı hava tehditlerine karşı geliştirilen sistemin ilk atışlı testine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

GÜRZ, top ve füze olmak üzere farklı önleyicileri tek platformda kullanarak çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor.

Sistem, dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik sistemleri ve haberleşme altyapısıyla hedeflerin tespit ve takibini gerçekleştirebiliyor.