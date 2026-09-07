GÜRZ sahaya çıktı: "Tehditlere karşı oyun değiştirecek"
07.09.2026 15:59
ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ, saha çalışmalarına başladı. Sistemin ilk atışlı testinde GÖKSUR füzesinin hedef tespit, takip ve menzil doğruluğu sınandı.
GÜRZ SAHADA İLK KEZ ATEŞLENDİ
ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi saha faaliyetlerine başladı. Yakın mesafedeki farklı hava tehditlerine karşı geliştirilen sistemin ilk atışlı testine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
GÜRZ, top ve füze olmak üzere farklı önleyicileri tek platformda kullanarak çok katmanlı hava savunma çözümü sunuyor.
Sistem, dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik sistemleri ve haberleşme altyapısıyla hedeflerin tespit ve takibini gerçekleştirebiliyor.
ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Atışlı testte, GÜRZ’e entegre radar ve elektro-optik sistemler tarafından tespit ve takip edilen hedefe GÖKSUR füzesi gönderildi.
Füzenin zorlu manevralar sırasında planlanan yörüngeyi takip etme kabiliyeti sınandı.
Faaliyette radar ve elektro-optik hedef tespit ve takibi, takip devamlılığı ile menzil doğruluğunda yüksek başarı sağlandığı açıklandı.
GÖKSUR FÜZESİYLE HEDEF TAKİP EDİLDİ
GÖKSUR füzesinin de zorlu manevraları gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi takip ettiği belirtildi.
GÜRZ’ün hava savunma görevlerinin yanı sıra elektronik harp faaliyetlerinde kullanılabilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
GÜRZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
GÜRZ, çok alçak ve alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen, 8x8 zırhlı tekerlekli platforma sahip mobil bir hava savunma sistemi.
İHA, helikopter, savaş uçağı, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı görev yapabiliyor.
Sistemde 35 milimetrelik hava savunma topu, 4 çok alçak ve 4 alçak irtifa hava savunma füzesi bulunuyor.
AESA arama radarı, atış kontrol radarı ve elektro-optik sensörlerle hedefleri tespit ve takip edebiliyor.