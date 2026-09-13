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Güvenlik önlemleri üst seviyede. Okullara giriş çıkışta sıkı denetim uygulanacak

13.09.2026 09:28

NTV - Haber Merkezi

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2026-2027 eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı. Haber: Gözde Şahin

Güvenlik önlemleri üst seviyede. Okullara giriş çıkışta sıkı denetim uygulanacak
Anadolu Ajansı

Yarın, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlıyor.

 

Okullarda güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı.

 

Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden, 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi.

 

Okullarda birçok nokta mercek altına alındı.

OKULLARA YÖNELİK SALDIRILAR 1
Anadolu Ajansı

OKULLARA YÖNELİK SALDIRILAR

Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni ise 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar olarak gösteriliyor.

 

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula girmiş ve 19 yaşındaki Ömer Ket, öğrencilere ve görevlilere ateş açmıştı.

 

Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, biri polis memuru ve biri kantinciydi.

 

Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı.

Güvenlik önlemleri üst seviyede. Okullara giriş çıkışta sıkı denetim uygulanacak 2
Anadolu Ajansı

Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli iki sınıfa girerek ateş açtı.

 

Saldırıda, öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan ise daha sonra yaşamına son verdi.

 

Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.

ALINAN ÖNLEMLER 3
Anadolu Ajansı

ALINAN ÖNLEMLER

Okul giriş ve çıkışları sıkı denetime alındı ve turnike sistemi kuruldu.

 

Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla, okul çevresi ve giriş-çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor.

 

Ayrıca, veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

GÜVENLİK KAMERALARI KURULDU 4
Anadolu Ajansı

GÜVENLİK KAMERALARI KURULDU

Güvenlik tedbirleri kapsamında okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları da aktif hale getirilerek kör noktalar aydınlatıldı.

DEDEKTÖRLER OLACAK 5
Anadolu Ajansı

DEDEKTÖRLER OLACAK

İstanbul’da bulunan tüm okullarda, bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak.

 

Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.

"SON DERECE ÖNEMLİ" 6
Anadolu Ajansı

"SON DERECE ÖNEMLİ"

Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra, aile ile okulun işbirliği de kritik önem taşıyor.

 

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin öğretmen, ebeveyn ve okulun işbirliğinin son derece önemli olduğuna vurgu yapıp "Öğrencinin davranışlarının, motivasyonunun ve ders esnasındaki davranışlarının takibi önem taşıyor." dedi.

 

Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal da "Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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