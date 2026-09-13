Güvenlik önlemleri üst seviyede. Okullara giriş çıkışta sıkı denetim uygulanacak

Okul giriş ve çıkışları sıkı denetime alındı ve turnike sistemi kuruldu.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla, okul çevresi ve giriş-çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor.

Ayrıca, veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.