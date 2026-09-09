Güzellik merkezi skandalı büyüyor. 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
09.09.2026 15:48
Güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı büyüyor. Görüntüleri internette satışa çıkaran zanlının elinde 80 binden fazla gizli kamera kaydı olduğu tespit edildi. (Haber: Sinan Kunter)
İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada satılması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.
ELİNDE 80 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ VAR
Uygunsuz görüntüleri pazarladığı iddia edilen şüphelilerin elinde, yasa dışı şekilde kaydedilmiş 80 binden fazla video bulunduğu belirlendi.
Zanlıların aralarında geçen mesajlar dosyaya kanıt olarak girdi.
İKİ ŞÜPHELİ ARASINDAKİ KONUŞMA
A.Ç. ve D.D. isimli iki şüpheli arasındaki konuşmada, taraflardan birinin "Grubun hepsi Türk içerik. Daha neler var bende oraya atmadığım." dediği görüldü.
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kaydedilen görüntülerin yalnızca güzellik merkeziyle sınırlı olmadığını belirledi.
GÖRÜNTÜLERİ KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR
Uygunsuz görüntülerin para karşılığı izletildiği Telegram ve X kanallarında, "Otobüs, AVM, etek altı, IP CAM" gibi ifadelerle 20 ayrı kategoride sunulduğu tespit edildi.
Gizli kamera tehlikesi bir kez daha gündeme geldi.
TABLO ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ
NTV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emre Çelikkol, tehlikenin boyutunu bir tablo üzerinden örnek vererek anlattı.
Tabloda yer alan resmin göz merceğine yerleştirilen gizli kamerayı işaret eden Çelikkol, "Bunun fiziksel olarak elektriğe bağlı olmasına gerek yok. Batarya sayesinde şarj bitene kadar görüntü ve ses kaydı almak mümkün." dedi.
Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar ise güvenlik kameralarının aynı bir bilgisayar ve bir cep telefonu gibi hacklenebileceğini anlattı.
"Hackerlar güvenli olmayan her sisteme sızabilirler." diyen Mustafa Sansar, "Evimizde iş yerimizde her yerde güvenlik kamerası kullanıyoruz. Eğer bu güvenlik kamerasını tak çalıştır şeklinde kullanır, tedbir almazsak; kullanıcı adınız ya da şifreniz 'admin' ve 'admin 123456' olarak kalırsa hacklenirsiniz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Bakırköy'deki gizli kamera skandalı ağustos ayında ortaya çıkmıştı.
Soruşturmada ilk aşamada güzellik merkezi sahibi, gizli kameraları yerleştirdiği öne sürülen teknisyen tutuklanmıştı.
Ardından görüntüleri sattığı iddia edilen iki şüpheli daha yakalanmıştı.
Zanlılar ifadelerinde evlerde bulunan telsiz kameralardan bile sızıldığını itiraf etmişti.