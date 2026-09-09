Güzellik merkezi skandalı büyüyor. 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

NTV'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emre Çelikkol, tehlikenin boyutunu bir tablo üzerinden örnek vererek anlattı.

Tabloda yer alan resmin göz merceğine yerleştirilen gizli kamerayı işaret eden Çelikkol, "Bunun fiziksel olarak elektriğe bağlı olmasına gerek yok. Batarya sayesinde şarj bitene kadar görüntü ve ses kaydı almak mümkün." dedi.

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar ise güvenlik kameralarının aynı bir bilgisayar ve bir cep telefonu gibi hacklenebileceğini anlattı.

"Hackerlar güvenli olmayan her sisteme sızabilirler." diyen Mustafa Sansar, "Evimizde iş yerimizde her yerde güvenlik kamerası kullanıyoruz. Eğer bu güvenlik kamerasını tak çalıştır şeklinde kullanır, tedbir almazsak; kullanıcı adınız ya da şifreniz 'admin' ve 'admin 123456' olarak kalırsa hacklenirsiniz." ifadelerini kullandı.