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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var

28.08.2026 02:51

DHA

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Bingöl’ün Genç ilçesinde, hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var
DHA

Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. 

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var 2
DHA

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var 3
DHA

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişi öldü, 5 yaralı var 4
DHA