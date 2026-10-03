Hafta boyu süren sağanak yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi.

Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen'den 431 milyon, Yeşilçay'dan ise 114,78 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 545,78 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları yıllara göre 2016'da yüzde 44,76, 2017'de yüzde 56,12, 2018'de yüzde 55,45, 2019'da yüzde 48,27, 2020'de yüzde 36,4, 2021'de yüzde 50,51, 2022'de yüzde 47,88, 2023'te yüzde 23,49, 2024'te yüzde 37,64, 2025'te yüzde 27,81 ve 2026'da yüzde 39,04 olarak kaydedildi.