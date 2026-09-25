Hafta sonu başlıyor, 5 gün aralıksız devam edecek. Balkanlardan yeni sistem geliyor

Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren tekrardan azalarak 20 derecelerin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, “Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü sadece Trakya’da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz." dedi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini ifade eden Çelik, "Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak.” ifadelerini kullandı.