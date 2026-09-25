Hafta sonu başlıyor, 5 gün aralıksız devam edecek. Balkanlardan yeni sistem geliyor
25.09.2026 15:07
Trakya'dan yurda giriş yapacak Balkan kökenli soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşürecek. Yeni haftayla birlikte üç gün boyunca gök gürültülü yağışlar etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı.
Yarın yurt genelinde son güneşli havalar etkili olacak.
Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam ederken Balkanlar üzerinden yeniden sağanak ve soğuk hava sistemi geliyor.
Yeni sistemle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları sert düşecek ve birçok şehirde şiddetli gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
Yağışların yarından itibaren etkili olması beklenirken önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren tekrardan azalarak 20 derecelerin altına düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, “Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü sadece Trakya’da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz." dedi.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini ifade eden Çelik, "Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak.” ifadelerini kullandı.
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Çelik, yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyledi.
Çelik, “Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak. Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, vatandaşları yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara’da hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmezken pazartesi kentte gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara’da en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında.
İstanbul'da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Megakentte en yüksek sıcaklık 23 derece. Kentte yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak.
İzmir’de cumartesi günü yağış beklenmiyor. Ancak pazar günü kent genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.