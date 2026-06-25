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Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor

25.06.2026 06:15

Son Güncelleme: 25.06.2026 08:14

NTV - Haber Merkezi

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Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyor. Birçok kent 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında orman yangını riski artacak.

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Avrupa'da günlük yaşamı sekteye uğratan aşırı sıcak hava Türkiye'yi de etkileyecek.

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 1
Anadolu Ajansı

Bugün genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 2
Anadolu Ajansı

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Marmara ve Ege'de rüzgarın sert eseceğini, güneşin kavuracağını söyledi. Çalışkan "Çanakkale, Balıkesir, İzmir - Foça hattında orman yangını riskini artıracak. Cuma, cumartesi, pazar günleri poyrazın kuvvetli esmesi hafta sonu orman yangını riskini artırıyor." dedi.

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 3
Anadolu Ajansı

Yurt genelinde sıcaklıklar ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul'da 29-30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı salı günü 34'e çıkacak. Aydın 40 dereceleri geçecek.

 

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 4
NTV

Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz illerinde de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte 40 derecenin üzeri sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat olmasını tavsiye ediyor.

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 5
Anadolu Ajansı

Bugün Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ile Van’ın doğusunda yağış bekleniyor.

 

Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor 6
Resmi Kurum

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 18/31 derece.

 

- İstanbul 21/31 derece.

 

- Denizli 22/37 derece.

 

- İzmir 20/34 derece.

 

- Adana 23/34 derece.

 

- Ankara 16/31 derece.

 

- Samsun 19/29 derece.

 

- Erzurum 9/26 derece.

 

- Malatya 16/33 derece.

 

- Kars 9/24 derece.

 

- Diyarbakır 18/37 derece.

 

- Şanlıurfa 26/40 derece.

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