Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor
25.06.2026 06:15
Son Güncelleme: 25.06.2026 08:14
Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyor. Birçok kent 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında orman yangını riski artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Avrupa'da günlük yaşamı sekteye uğratan aşırı sıcak hava Türkiye'yi de etkileyecek.
Bugün genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Marmara ve Ege'de rüzgarın sert eseceğini, güneşin kavuracağını söyledi. Çalışkan "Çanakkale, Balıkesir, İzmir - Foça hattında orman yangını riskini artıracak. Cuma, cumartesi, pazar günleri poyrazın kuvvetli esmesi hafta sonu orman yangını riskini artırıyor." dedi.
Yurt genelinde sıcaklıklar ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul'da 29-30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı salı günü 34'e çıkacak. Aydın 40 dereceleri geçecek.
Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz illerinde de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte 40 derecenin üzeri sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat olmasını tavsiye ediyor.
Bugün Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ile Van’ın doğusunda yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 18/31 derece.
- İstanbul 21/31 derece.
- Denizli 22/37 derece.
- İzmir 20/34 derece.
- Adana 23/34 derece.
- Ankara 16/31 derece.
- Samsun 19/29 derece.
- Erzurum 9/26 derece.
- Malatya 16/33 derece.
- Kars 9/24 derece.
- Diyarbakır 18/37 derece.
- Şanlıurfa 26/40 derece.