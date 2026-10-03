"Hakemler dosyası" soruşturmasında tanık ifadeleri ortaya çıktı

Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy, dosya kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat

Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.



Ferhat Gündoğdu'nun kendisini Riva'daki VAR odasına çağırdığını söyleyen Ersoy, “Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi üç tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim.” dediğini iddia etti.



FERHAT GÜNDOĞDU: ABİSİ OLARAK NASİHATTE BULUNDUM



Ferhat Gündoğdu , mahkemedeki savunmasında emniyetteki ifadesini tekrar etti. Hakem Kerem Ersoy'a yönelik tehdit içeren ses kaydına ilişkin de savunma yapan Gündoğdu, "Kerem Ersoy isimli yardımcı hakem arkadaşımız birkaç kez TFF ve MHK yönetimi ile ilgili arkadaşları arasında kötü sözler söylediğini öğrendim. Eski hakem olan babasına da bu durumu söyledim. O dönem yetkim dahilinde hakemliğinin bitmesini sağlayabilirdim ancak bunu yapmadım." dedi.

"Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak nasihatlerde bulundum." ifadelerini kullanan Ferhat Gündoğdu, Ersoy'u tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Görevi kötüye kullanma eyleminin olmadığını da öne süren Gündoğdu, "Gösterilen WhatsApp mesajlarında MHK Başkanı olarak görevimle ilgili mesajlardır. Talimatlara uygun görüşmelerdir." diyerek kendisini savundu.

Gündoğdu ayrıca telefonundaki kayıtlara ilişkin de savunma yapıp "farkında bile olmadığını" iddia etti.