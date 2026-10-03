"Hakemler dosyası" soruşturmasında tanık ifadeleri ortaya çıktı
03.10.2026 22:13
Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada, aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyon öncesi ve sonrası çok sayıda görevli ve eski hakem, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde müşteki ve tanık olarak ifade verdi.
İfade veren bazı görevli hakemlerin isimleri şöyle:
"Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Sarper Barış Saka, Murat Zirek, Kerem Ersoy, Oğuzhan Uğurlu, Zorbay Küçük, Mustafa İlker Coşkun, Gamze Durmuş Pakkan, Burak Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Emir Eray Eyisoy, Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Polat, Mert Güzenge, Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Burak Şeker, Burak Erdoğan, Mesut Arık, Abdulkadir Bitigen."
Yine müşteki ve tanık olarak eski hakemler Deniz Ateş Bitnel, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Ali Tuna, Emre Altun da ifade verdi.
İfade verenlerden 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker, Ferhat Gündoğdu'nun göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınladığını, kendisinin görev alacak listesinde yer almadığını söyledi.
Şeker, müsabakalar başladığında da üç hafta boyunca hiçbir müsabakada görev verilmediğini, bunun nedenini Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'a sorduğunda ise kararı Ferhat Gündoğdu’nun verdiğini söylediğini iddia etti.
"ELİMDE SANA AİT SES KAYITLARI VAR"
Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy, dosya kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat
Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Ferhat Gündoğdu'nun kendisini Riva'daki VAR odasına çağırdığını söyleyen Ersoy, “Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi üç tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim.” dediğini iddia etti.
FERHAT GÜNDOĞDU: ABİSİ OLARAK NASİHATTE BULUNDUM
Ferhat Gündoğdu, mahkemedeki savunmasında emniyetteki ifadesini tekrar etti. Hakem Kerem Ersoy'a yönelik tehdit içeren ses kaydına ilişkin de savunma yapan Gündoğdu, "Kerem Ersoy isimli yardımcı hakem arkadaşımız birkaç kez TFF ve MHK yönetimi ile ilgili arkadaşları arasında kötü sözler söylediğini öğrendim. Eski hakem olan babasına da bu durumu söyledim. O dönem yetkim dahilinde hakemliğinin bitmesini sağlayabilirdim ancak bunu yapmadım." dedi.
"Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak nasihatlerde bulundum." ifadelerini kullanan Ferhat Gündoğdu, Ersoy'u tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü.
Görevi kötüye kullanma eyleminin olmadığını da öne süren Gündoğdu, "Gösterilen WhatsApp mesajlarında MHK Başkanı olarak görevimle ilgili mesajlardır. Talimatlara uygun görüşmelerdir." diyerek kendisini savundu.
Gündoğdu ayrıca telefonundaki kayıtlara ilişkin de savunma yapıp "farkında bile olmadığını" iddia etti.
MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU TUTUKLANDI
29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDILAR
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı.
Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Soruşturma dosyasına müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları da girdi.
Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın iddiasına göre, MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHK Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Karadoruk'un cep telefonundaki incelemelerde ise "Genç ekip" isimli bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve bu grupta Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana." ve "Şimdi total sayı nedir?" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Ayrıca Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı. Başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü