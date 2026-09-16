Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem
16.09.2026 12:42
Son Güncelleme: 16.09.2026 12:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim - savcı atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı.
Bu konuda yeni bir sisteme geçildiğini bildiren Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) bugün aldığı kararın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
Gürlek, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını belirttiği uygulama için “emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi” yorumunu yaptı.
Bakan Gürlek şöyle devam etti:
"Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Son olarak 12 Haziran 2026'da 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişmişti.
Kararnameyle ağır ceza mahkemesi başkanlığına 160, bölge adliye mahkemesi daire başkanlığına 113, bölge adliye mahkemesi üyeliğine 471, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılığına 80, Yargıtay tetkik hakimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet savcılığına 15 atama yapılmıştı.
Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı görevlendirilmişti.
Ayrıca, kararnameyle 33 ilin başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişmişti.