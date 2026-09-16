Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem

Gürlek, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını belirttiği uygulama için “emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi” yorumunu yaptı.

Bakan Gürlek şöyle devam etti:

"Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."