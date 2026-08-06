Hakkında icra takibi başlatan avukatı katletmişti. İstenen ceza belli oldu

Katil zanlısı Hakkı Ç.'nin çeklerin tarihi geldiğinde ödemesini yapmadığı belirtilen iddianamede, müştekinin Hakkı Ç.'den çekin ödemesini istediği, Çalışkan ve finans müdürleriyle hesapları konuşmak için Ali Ç. ile bir araya geldikleri ve konuşma sırasında Ali Ç.'nin yanında Hakkı Ç. ve Serkan S.'nin bulunduğu kaydedildi.

Ali Ç.'nin Çalışkan'a, "Alacağı ertelemezsen sizi öldürürüz." diyerek tehdit ettiği ve Hakkı Ç'nin Çalışkan'a, "Çekleri icraya verirseniz gençliğinize doyamazsınız, ayaklarınıza sıkarım. Bütün malınız mülkünüz sizi kurtarmaya yetmez." dediği iddianamede yer aldı.

“BİZİMLE UĞRAŞMA, HAKKI SİZİ VURUR”

İddianamede, Çalışkan ve kardeşi Hatice Kocaefe'nin çekler için icra takibi başlattığı, dosyayla ilgili sanık Esra Ü'nün ikametine icra memurlarının geldiği, bunun üzerine Kocaefe'nin sanık Esra Ü'yü avukat sıfatıyla aradığı ve haklarında icra takibi olduğunu söylediği, Esra Ü'nün ise Kocaefe'ye "Bizimle uğraşma, Hakkı sizi vurur, gerekeni yapar." şeklinde tehdit ettiği vurgulandı.

İddianamede beyanlarına yer verilen sanık Hakkı Ç., Elif Çalışkan'la 5 senedir ticaret yaptıklarını, 2025 yılında Çalışkan'ın kendisinden 7 milyon 800 bin liralık çek aldığını ancak karşılığında kendisinin ürün almadığını, sanık Serkan S.'nin ise oğlu Ali Ç. ile ortak iş yaptıklarını, kendisinin oğluna işleri devrettiğini, Salih U.'nun da kendisinin yanında çalışan eleman olduğunu anlattı.

Sanık Hakkı Ç.'nin, Çalışkan'ın çekleri icraya verdiğini, bunu eski eşinden öğrendiğini, olay günü bahçeleri gezdiği sırada Çalışkan'ı gördüğünü, yanındaki insanları görmeden ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.