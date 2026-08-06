Hakkında icra takibi başlatan avukatı katletmişti. İstenen ceza belli oldu
06.08.2026 15:41
Son Güncelleme: 06.08.2026 16:27
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine yönelik icra takibi başlatan avukat Hatice Kocaefe'yi (26) 29 Nisan tarihinde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Hakkı Ç.'nin (49) "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, avukat Hatice Kocaefe'nin ablası müşteki Elif Çalışkan'la babalarına ait soğuk hava deposunu işlettikleri belirtildi.
Sanıklardan Ali Ç. ve Esra Ü.'nün tarımsal ürün şirketlerinin bulunduğu, tarım işiyle uğraşan sanık Hakkı Ç.'nin Esra Ü'nün eski eşi ve Ali Ç.'nin babası olduğu dile getirilen iddianamede, müşteki Elif Çalışkan'ın sanık Hakkı Ç.'den hatır çeki aldığı vurgulandı.
"ALACAĞI ERTELEMEZSEN SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ"
Katil zanlısı Hakkı Ç.'nin çeklerin tarihi geldiğinde ödemesini yapmadığı belirtilen iddianamede, müştekinin Hakkı Ç.'den çekin ödemesini istediği, Çalışkan ve finans müdürleriyle hesapları konuşmak için Ali Ç. ile bir araya geldikleri ve konuşma sırasında Ali Ç.'nin yanında Hakkı Ç. ve Serkan S.'nin bulunduğu kaydedildi.
Ali Ç.'nin Çalışkan'a, "Alacağı ertelemezsen sizi öldürürüz." diyerek tehdit ettiği ve Hakkı Ç'nin Çalışkan'a, "Çekleri icraya verirseniz gençliğinize doyamazsınız, ayaklarınıza sıkarım. Bütün malınız mülkünüz sizi kurtarmaya yetmez." dediği iddianamede yer aldı.
“BİZİMLE UĞRAŞMA, HAKKI SİZİ VURUR”
İddianamede, Çalışkan ve kardeşi Hatice Kocaefe'nin çekler için icra takibi başlattığı, dosyayla ilgili sanık Esra Ü'nün ikametine icra memurlarının geldiği, bunun üzerine Kocaefe'nin sanık Esra Ü'yü avukat sıfatıyla aradığı ve haklarında icra takibi olduğunu söylediği, Esra Ü'nün ise Kocaefe'ye "Bizimle uğraşma, Hakkı sizi vurur, gerekeni yapar." şeklinde tehdit ettiği vurgulandı.
İddianamede beyanlarına yer verilen sanık Hakkı Ç., Elif Çalışkan'la 5 senedir ticaret yaptıklarını, 2025 yılında Çalışkan'ın kendisinden 7 milyon 800 bin liralık çek aldığını ancak karşılığında kendisinin ürün almadığını, sanık Serkan S.'nin ise oğlu Ali Ç. ile ortak iş yaptıklarını, kendisinin oğluna işleri devrettiğini, Salih U.'nun da kendisinin yanında çalışan eleman olduğunu anlattı.
Sanık Hakkı Ç.'nin, Çalışkan'ın çekleri icraya verdiğini, bunu eski eşinden öğrendiğini, olay günü bahçeleri gezdiği sırada Çalışkan'ı gördüğünü, yanındaki insanları görmeden ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.
ÜÇ SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
İddianamede, dosya kapsamında 7 sanık arasında eylem birlikteliği bulunduğu, sanık Hakkı Ç.'nin, müştekilerin icra dosyalarında avukatlığını yapması sebebiyle kamu görevini ifa eden avukat Hatice Kocaefe'ye karşı "nitelikli kasten öldürme", Rahmi Kocaefe, Muharrem Kocaefe ve Elif Çalışkan'a karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu üç kez işlediği, sanıklar Esra Ü. ve Ali Ç.'nin Hakkı Ç.'yi azmettirerek üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin dava açılmasına yeterli delil bulunduğu belirtildi.
Sanık Serkan S.'nin olaydan sonra Hakkı Ç.'yi aracıyla alıp gizleneceği yere götürdüğü, olaydan önce de bu plana dahil olarak Hakkı Ç.'nin işlediği suça yardım ettiği, Salih U., Hakan S. ve Volkan A.'nın olaydan sonra sanığın suçu işlediğini bilmelerine rağmen yerini kolluk kuvvetlerine bildirmedikleri, bu nedenle "suçluyu kayırma suçunu" işledikleri kaydedildi.
Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı Hakkı Ç., oğlu Ali Ç. ve Esra Ü.'nün ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 3'er kez 21 yıla kadar, sanık Serkan S.'nin 51,5 yıla kadar, Hakan S., Salih U. ve Volkan A.'nın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da bir araçtan ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe (28) yaşamını yitirmiş, ablası Elif Çalışkan (40) yaralanmıştı.
Olayın ardından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", Ali Ç. ve Esra Ü. "suça azmettirme", Serkan S. "suçluya yardım etme", Hakan S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, Volkan A. ile Salih U, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.