Haliç'te cansız beden bulundu. İstanbul sel faciasında can kaybı 5'e yükseldi
18.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 18.10.2026 13:35
İstanbul'da selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni Haliç'te bulunmasıyla can kaybı 5'e yükseldi.
Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç'te ulaşıldı.
Ayazağa'da sel felaketi sonrası kaybolan 3 kişinin arama çalışmalarında acı haber geldi. Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı.
Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.
Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı.
Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan." dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada." cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.
Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.
VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Vali Gül, Ayazağa'da henüz bulamadıkları 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Gül, gereken yerlerin yıkımlarının devam ettiğini, bu kapsamda bir binanın kaldığını belirterek, onu da öğleden sonra yıktıklarında İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamının kalkacağını anlattı.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ofisini oluşturduğunu bildiren Gül, burada bilgilendirme çalışmasının başladığını kaydetti.
Şile'de büyük ölçüde bir yağmur yağdığını, ekiplerin önemli bir kısmını o tarafa yönlendirdiklerini dile getiren Gül, kendilerinin de bu ilçeye gideceğini anlattı.
Gül, "Derelerin taşması neticesinde su baskınları var, herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkınının geçmesini, sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrardan engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak." diye konuştu.
Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.
“SAHİL GÜVENLİK VE DİĞER SU ALTI UNSURLARIMIZ DENİZDE ARIYORLAR”
Dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara değinen Gül, aranan kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını söyledi.
Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.
Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini, 1-2 saat içerisinde bu işlemlerin tamamlanacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:
“Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak.”
AHMET DERİN'İN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR
PENDİK'TE İKİ KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan Pendik'teyse gece yarısı etkili olan sağanakta sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
İSTANBUL'DA SEL 4 CAN ALDI
Son bilgilere göre de İstanbul'da sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.