Haliç'te tur teknesinden düşerek hayatını kaybetti. Personelin düşme anı kamerada
21.07.2026 07:51
Son Güncelleme: 21.07.2026 07:52
Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki Hero isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne ilerlemeye başladı.
Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hem su üstünde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların sonucunda Yasin Konya’nın cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.