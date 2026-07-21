Haliç'te tur teknesinden düşerek hayatını kaybetti. Personelin düşme anı kamerada

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hem su üstünde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların sonucunda Yasin Konya’nın cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.