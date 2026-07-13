Haluk Levent gözaltında: Ahbap soruşturmasından ayrıntılar... 60 milyon dolara ve deprem için toplanan paralara ne oldu?

Sanatçı, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” demişti.

Haluk Levent, çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtmişti."