Haluk Levent gözaltında: Ahbap soruşturmasından ayrıntılar... 60 milyon dolara ve deprem için toplanan paralara ne oldu?
13.07.2026 09:52
Son Güncelleme: 13.07.2026 10:05
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent, "dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ile suçlanıyor. 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oynandığı iddia ediliyor.
"Dernekler kanuna muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarıyla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.
Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
19 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
Soruşturma devam ederken Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu iddia edildi.
Ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.
2020-2026 yılları arasında Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği de ileri sürüldü.
60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET
Başsavcılık açıklamasına göre, başka bir soruşturma daha yürütüldüğü, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı iddia edildi.
Açıklamada Yeliz K.'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı tespitine yer verildi.
Açıklamada dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu savunuldu.
DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALAR
Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı da öne sürülüyor.
"DEPREM PARALARI ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILMIŞ"
Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı.
Açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.”
“AHBAP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”
Sanatçı, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.
Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” demişti.
Haluk Levent, çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtmişti."
KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI
Ünlü şarkıcı, haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada, yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti.