Şile Belediyesi davası | Haluk Levent: Yeliz Kaya yerine benim tutuklanmam gerekiyor
25.11.2026 12:40
Son Güncelleme: 25.11.2026 12:48
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent, Şile Belediyesi davasında tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın suçsuz olduğunu, bu dosyada kendisinin tutuklanması gerektiğini ileri sürdü.
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 11'inci duruşması bugün görülüyor.
Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başladı.
Duruşmada, Kabadayı ve Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Tanık olarak duruşmada dinlenmesine karar verilen Haluk Levent, tutuklu bulunduğu Çorlu'daki cezaevinden getirildi.
Davanın tutuklu sanıkları arasında Yeliz Kaya da bulunuyor.
Kaya'nın adı Ahbap Derneği davasında Haluk Levent'in asistanı olarak gündeme gelmişti. Haluk Levent de bugün görülen duruşmada Kaya'ya ilişkin tanık olarak bulundu.
Yeliz Kaya'nın asistanı olduğunu ve Kaya tutuklandığı gün, "Hesaplar benim tarafından kullanıldı, lütfen ifade etsin." dediğini öne süren Haluk Levent, "Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı." şeklinde konuştu.
"ONUN YERİNE BENİ TUTUKLANMAM GEREKİYOR"
Ahbap Derneği'nin 29 Mart 2025 günü denetime girdiğini, bu sırada müfettişlere Yeliz Kaya'nın banka hesaplarının kendisi tarafından kullanıldığını anlattığını, bu yıl 4 Nisan günü de Maltepe Vergi Dairesi'ne giderek orada da benzer beyanda bulunduğunu öne süren Levent, bu durumun gerekçesini ise şöyle açıklayarak kendisini savundu:
"- Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Bunun gibi birkaç arkadaşın üzerine hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur.
- Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplar vasıtasıyla tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor.
- Benim tutukluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır. Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir."
KARDEŞİ HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ
Haluk Levent mahkemedeki ifadesinde kardeşi Berkant Acil hakkındaki iddialara da değindi. Suçlamaya konu olan yüzlerce festival ve organizasyon olduğunu anlatan Haluk Levent, dosyaya giren mesajların hiçbirinde rüşvet ya da ihale kapsamında bir beyan olmadığını iddia etti.
"Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır. Yani hep borç alırım." diyen Haluk Levent, bu durumun piyasaya olan borçlarından kaynaklandığını ve kardeşinden borç almama durumunun eşyanın tabiatına aykırı olduğunu ileri sürdü.
Levent, "Kendisi burada çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten tek kişi olmadığı ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sırasında kardeşi Berkant Acil'e dernek hesabından 1 milyon lira para aktarıldığının gündeme geldiğini anımsatan Haluk Levent, kardeşiyle ilgili dosyadan haberdar olduklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiklerini ve "Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım. Kardeşimi getirmek istiyorum." dediğini ileri sürdü.
Haluk Levent mahkemedeki şunları söyledi:
“- Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. 'Bir sorun varsa belediye ile alakalı anlat' dedim. Fakat 2 ay sonra bir operasyon oldu.”
"4,5 AYDIR HÜCREDEYİM"
Haluk Levent ifadesinde cezaevindeki durumuna ilişkin ayrıntılara da yer verdi.
"4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim." diyen Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin en başarılı dernek olduğunu ileri sürüp, "Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim." iddiasını dile getirdi.
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil duruşmada söz alarak ağabeyine seslendi, "Altı aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum." dedi.
ŞİLE BELEDİYESİ DAVASINDA İDDİALAR NELER?
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Soruşturmada adı geçen şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Süreç geçen yıl 10 Temmuz'da gerçekleşen ilk dalga operasyonla başladı. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.
İlerleyen günlerde iki ayrı operasyon daha yapıldı.
Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.