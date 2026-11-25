Ahbap Derneği'nin 29 Mart 2025 günü denetime girdiğini, bu sırada müfettişlere Yeliz Kaya'nın banka hesaplarının kendisi tarafından kullanıldığını anlattığını, bu yıl 4 Nisan günü de Maltepe Vergi Dairesi'ne giderek orada da benzer beyanda bulunduğunu öne süren Levent, bu durumun gerekçesini ise şöyle açıklayarak kendisini savundu:

"- Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Bunun gibi birkaç arkadaşın üzerine hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur.

- Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplar vasıtasıyla tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor.

- Benim tutukluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır. Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir."