Haluk Levent tutuklanmıştı: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme
16.07.2026 09:41
Son Güncelleme: 16.07.2026 09:56
Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı.
Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞ, DÖRT ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI
Sanatçı ve aynı zamanda derneğin başkanı Haluk Levent'in dün akşam tutuklandığı soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Salı günü gerçekleşen ikinci dalga operasyon kapsamında dört şirkette eş zamanlı arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.
İKİNCİ DALGADAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Sanatçı ve aynı zamanda derneğin başkanı Haluk Levent'in dün akşam tutuklandığı soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Salı günü gerçekleşen ikinci dalga operasyon kapsamında dört şirkette eş zamanlı arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.
HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ VE 125 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ
İkinci dalga soruşturmanın şüphelileri arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in adı geçiyor.
Berkant Acil, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen ay tutuklanmıştı.
Acil, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanıyor. Levent'in kardeşinin maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı öne sürülüyor.
Berkant Acil ile Ahbap Derneği'nin ilişkisi ise 125 milyon liralık bir para transferine dayandırılıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.
Söz konusu transferde bu paraların “organizasyon bedeli” adı altında dört şirkete aktarıldığı öne sürülürken, dün bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırılmıştı.
Ahbap Derneği soruşturmasının ilk dalga operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Haluk Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişinin tutuklanmasına karar verildi.