Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza

Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.