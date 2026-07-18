Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki. "Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim"
18.07.2026 11:35
Son Güncelleme: 18.07.2026 11:36
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'e bir tepki de memleketi Adana'dan geldi. Bir hemşehrisi, sanatçıya "Kandırılmışız. Ben o dönem maaşımın yüzde 85'ini vermiştim." ifadesiyle tepki gösterdi.
Özellikle 6 Şubat 2023'teki yardım faaliyetleriyle öne çıkan Ahbap Derneği'yle ilgili soruşturma sürüyor.
Şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan kişilerin, ünlü sanatçı tarafından mağdur edildiğine yönelik iddiaları öne çıktı.
Kamuoyunda tartışmalar sürerken Levent'e bir tepki de memleketi Adana'dan geldi.
"MAAŞIMIN YÜZDE 85'İNİ VERMİŞTİM"
Vatandaşlardan Veysel Sözal, Haluk Levent’in Türkiye genelinde birçok konser verdiğini belirterek "Yardımlar yaparak insanların güvenini kazandı. Deprem zamanı yardımları insanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Son parasını verenler oldu. Çok olup az veren, az olup çok veren oldu. Ben o dönem maaşımın yüzde 85'ini vermiştim. Verdiğim hayır olarak kaldı." dedi.
“ANKETLERDE EN GÜVENİLİR KİŞİLERDEN BİRİYDİ”
Onur Fırat isimli vatandaş ise, "Haberlere çok üzüldük. İnsanlar artık birbirine güvenemez oldu. O yardım paraları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ben o dönem kıyafet bağışında bulunmuştum. Bir sanatçı bunu yapıyorsa halk ne yapsın? Haluk Levent son anketlerde en güvenilir kişilerden biri çıkmıştı." şeklinde konuştu.
“GÜVENİM ÇOK SARSILDI”
Bedir Yıldırım da, "Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanatını takdir ediyordum. Kendisine yazık etmiş oldu. Bu gibi insanlara karşı güvenim çok sarsıldı." ifadelerini kullandı.
Sabit ay ise Haluk Levent'i çocukluğundan beri sevdiğini dile getirerek deprem zamanı yardımda bulunmadığını ancak sanatçının yaptıklarını gördüğünde üzüldüğünü söyledi.
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 kişi, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Para akışında adı geçen avukat Ece Güner de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
KONSER İPTAL EDİLİNCE OPERASYON ÖNE ÇEKİLDİ
İddiaya göre gözaltı kararına giden süreçte, 17 Temmuz'da İstanbul Ataşehir'de düzenlenmesi planlanan Haluk Levent konserinin bilet satışlarının iptal edilmesi savcılığın dikkatini çekti.
Konserin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesinin ardından Levent'in takibinin yoğunlaştırıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gittiği sırada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğrendi.
Bunun üzerine rotasını Bursa'ya çevirdiği, ardından İzmir'e geçerek deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığının tespit edildiği öne sürüldü. Savcılığın bu değerlendirmesi üzerine operasyon kararı alındığı ve Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı belirtildi.
“YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORDU”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.
"YAPTIĞIMA 'USULSÜZLÜK' DİYEBİLİRSİNİZ AMA 'YOLSUZLUK' DİYEMEZSİNİZ"
Haluk Levent, ifadesinde ahbap çeklerini ve senetlerini bazı yerlerde teminat olarak kullandığını kabul etti ve bunun “yolsuzluk olarak değil, usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini” savundu.
“Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var.” diyen sanatçı, “Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım.” iddiasında bulundu.
Yardım kampanyaları kapsamında dernekte ne kadar para toplandığı sorulan Haluk Levent, şunları ileri sürdü:
“Tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur.
Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır."
SON DURUM NE?
Gelinen aşamada toplam 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Son olarak Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı.
Derneğin kurucularından Alper Çelik de noterde işlem yaparken yakalandı.
Çelik, Levent'in kendisine telefonla talimat verdiğini öne sürerek "Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. " iddiasında bulundu.