Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki. "Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim"

Vatandaşlardan Veysel Sözal, Haluk Levent’in Türkiye genelinde birçok konser verdiğini belirterek "Yardımlar yaparak insanların güvenini kazandı. Deprem zamanı yardımları insanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Son parasını verenler oldu. Çok olup az veren, az olup çok veren oldu. Ben o dönem maaşımın yüzde 85'ini vermiştim. Verdiğim hayır olarak kaldı ." dedi.

“ANKETLERDE EN GÜVENİLİR KİŞİLERDEN BİRİYDİ”

Onur Fırat isimli vatandaş ise, "Haberlere çok üzüldük. İnsanlar artık birbirine güvenemez oldu. O yardım paraları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ben o dönem kıyafet bağışında bulunmuştum. Bir sanatçı bunu yapıyorsa halk ne yapsın? Haluk Levent son anketlerde en güvenilir kişilerden biri çıkmıştı." şeklinde konuştu.

“GÜVENİM ÇOK SARSILDI”

Bedir Yıldırım da, "Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanatını takdir ediyordum. Kendisine yazık etmiş oldu. Bu gibi insanlara karşı güvenim çok sarsıldı." ifadelerini kullandı.

Sabit ay ise Haluk Levent'i çocukluğundan beri sevdiğini dile getirerek deprem zamanı yardımda bulunmadığını ancak sanatçının yaptıklarını gördüğünde üzüldüğünü söyledi.