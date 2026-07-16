Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrah Gödeliner, emniyetteki ifadesinde aylık gelirini 200 bin lira olarak belirterek, iş insanı olduğunu söyledi.

Gödeliner'e Ahbap Derneğinin faaliyet alanı, kuruluş ve yönetim yapısı ile hangi bankalarda veya aracı kuruluşlarda banka hesabının olduğu, bu hesapların kimler tarafından kullanıldığı soruldu.

Derneğin ilk kurucularından olduğunu, 2021'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını, Haluk Levent'e sigortasının orada devam etmesi için ricada bulunduğunu anlatan Gödeliner, derneğin banka hesaplarının kendisi tarafından hiçbir zaman kullanılmadığını ve yetkisi olmadığını belirtti. Gödeliner, yönetim kurulundayken dernek adına işlemde bulunmadığını söyledi.

Gödeliner'e, şüpheliler Zafer Yay, Ece Güner, Müge Sözen, Alper Çelik, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Banu Eren, Şehmus Baştuğ ve Halil Bostancı'nın da arasında olduğu dosyadaki diğer şüphelilere gönderdiği ve bu kişilerden gelen çok yüksek miktarlı para transferlerinin kaynağı soruldu. Emrah Gödeliner, "Bu paraların ilişkilerin oluşmasının sebebi Haluk Levent'ten kaynaklanmaktadır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu an ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı." beyanında bulundu.