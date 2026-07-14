Haluk Levent'in gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturması: Yeni gözaltı kararları var

İkinci dalga operasyona ilişkin açıklama yapan başsavcılık, Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye işaret etti.

Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği iddiası mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.

Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Levent'in asistanının kişisel hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verilen açıklamada, 125 milyon 765 bin liralık tutarın daha sonra Acil ve bağlantılı olduğu kişiler ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yer verildi.