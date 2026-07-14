Haluk Levent'in gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturması: Yeni gözaltı kararları var
14.07.2026 09:10
Son Güncelleme: 14.07.2026 10:37
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve dört şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltı kararı verilen üç şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, operasyonda toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
BELEDİYE İHALESİ VE HESAPLARDAKİ PARA TRAFİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
İkinci dalga operasyona ilişkin açıklama yapan başsavcılık, Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye işaret etti.
Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği iddiası mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Levent'in asistanının kişisel hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verilen açıklamada, 125 milyon 765 bin liralık tutarın daha sonra Acil ve bağlantılı olduğu kişiler ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yer verildi.
HALUK LEVENT'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Haluk Levent ve ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü söyledi.
Demir, gözaltındaki isimlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti.
Derneğin kurucusu Haluk Levent'e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.
Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.
MASAK RAPOR HAZIRLADI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
"GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI" İDDİASI
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Levent'ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Başaran'ın Levent'in kapısını çaldığını ifade eden Bila, gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
Başaran, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullandığını ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.