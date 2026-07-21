Haluk Levent'ten garip savunma: "Çalmadım borç aldım"
21.07.2026 10:16
Son Güncelleme: 21.07.2026 10:17
Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını kabul ederek "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim." dedi. Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma sürüyor.
Şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. En son Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında 27 kişi tutuklanmış oldu.
İfadeleri alınan şüphelilerin, ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından mağdur edildiğine yönelik iddiaları öne çıktı.
"ÇALMADIM BORÇ ALDIM"
Levent, son olarak sosyal medya hesabından "veda mektubu" başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu.
Dolandırıcılıktan hiç hüküm giymediğini ifade eden Levent, herkese geç de olsa 2-3 katını ödediğini ileri sürdü. "Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım." diye konuşan Levent, insanlardan borç almak için 2-3 katını teklif ettiğini de iddia etti. Ününe, hırsına, zaaflarına yenildiğini de itiraf eden ünlü şarkıcı, "Son bir yıl çok açıldım." dedi.
Mektubunda Ahbap Derneği'nden para çalmadığını, sadece borç aldığını öne süren Levent, dolandırıcı olmadığını savundu.
Levent, "Lütfen başınızı öne eğmeyin, alnınız açık olsun. Çünkü ben Ahbap Derneğine yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin 1 TL'si bile çalınmadı." iddiasında bulundu.
Kumar tutkusu olduğunu da iddia eden ve bu yüzden çok yüksek miktarlarda borçlandığını öne süren Levent, bu süreçte çok fazla kişiden borç aldığını dile getirdi.
"HEPSİNİ YERİNE KOYACAK GÜCÜM VARDI"
"Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı." diye iddiada bulunan Levent, İçişleri Bakanlığı'nın denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücü ve zamana ihtiyacı olduğunu ileri sürdü.
Levent, mektubun devamında şunları öne sürdü:
"Çünkü son bir yıl oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim. Sonra şahsi çeklerimden mahkemede ceza aldım. Kardeşim, Şile Belediyesi dosyasından tutuklandı. O sıra yurt dışındaydım, hemen döndüm. Çünkü sıranın bana geleceğini biliyordum.
Ahbap'tan usulsüz borçlandığım rakamları iade etmek için geçtiğimiz cuma, yani 10 Temmuz 2026 günü harekete geçtim. Çünkü beni gözaltına alacaklarını biliyordum çünkü pasaportuma tahdit konulmuştu."
"DEPREM ASIL BENİ VURDU"
Borçlanmasının sebeplerinden birinin de 2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremleri olduğunu savunan Levent, "Deprem asıl beni vurdu... Ahbap'tan kişilere haksız menfaat elde etmek için hiçbir şekilde para aktarılmadı. Çıkan her şey karar defterine bağlandı." iddiasını ileri sürdü.
İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Haluk Levent, ifadesinde ahbap çeklerini ve senetlerini bazı yerlerde teminat olarak kullandığını kabul etti ve bunun “yolsuzluk olarak değil, usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini” savundu.
“Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var.” diyen sanatçı, “Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım.” iddiasında bulundu.
Yardım kampanyaları kapsamında dernekte ne kadar para toplandığı sorulan Haluk Levent, şunları ileri sürdü:
“Tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur.
Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır."
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 kişi, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Para akışında adı geçen avukat Ece Güner de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
KONSER İPTALİ DİKKAT ÇEKTİ
İddiaya göre gözaltı kararına giden süreçte, 17 Temmuz'da İstanbul Ataşehir'de düzenlenmesi planlanan Haluk Levent konserinin bilet satışlarının iptal edilmesi savcılığın dikkatini çekti.
Konserin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesinin ardından Levent'in takibinin yoğunlaştırıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gittiği sırada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğrendi.
Bunun üzerine rotasını Bursa'ya çevirdiği, ardından İzmir'e geçerek deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığının tespit edildiği öne sürüldü. Savcılığın bu değerlendirmesi üzerine operasyon kararı alındığı ve Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.