Haluk Levent'ten garip savunma: "Çalmadım borç aldım"

Haluk Levent , ifadesinde ahbap çeklerini ve senetlerini bazı yerlerde teminat olarak kullandığını kabul etti ve bunun “yolsuzluk olarak değil, usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini” savundu.

“Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var.” diyen sanatçı, “Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım.” iddiasında bulundu.

Yardım kampanyaları kapsamında dernekte ne kadar para toplandığı sorulan Haluk Levent, şunları ileri sürdü:

“Tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur.

Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır."