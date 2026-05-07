Hantavirüs paniği | Üç kişinin öldüğü gemideki Türk yolcu son durumu anlattı
07.05.2026 16:32
Üç yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kruvaziyerin yolcuları arasında bir Türk de var. Yolculardan Emin Yoğurtçuoğlu, gemideki son durumu anlattı.
MV Hondius isimli kruvaziyer dünyanın gündemindeki yerini koruyor.
Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü, 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz hantavirüs vakası olduğunu açıkladı.
"GEMİDE ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA"
Atlantik Okyanusu'nda yol alan gemidekilerden biri de kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'ydu. Yoğurtçuoğlu gemideki son durumu anlattı.
Kanarya Adaları'na doğru ilerlediklerini söyleyen Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Yoğurtçuoğlu gemide yeni bir vaka olmadığını da kaydetti.
YOUTUBER RUHİ ÇENET DE GEMİDEYDİ
Gemideki bir diğer Türk yolcu ise YouTuber Ruhi Çenet'di. Çenet, o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini anlatmıştı.
4 Nisan'da uzun bir gemi yolculuğuna çıktığını söyleyen Çenet, paylaşımına “Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?” notunu düşmüştü.
Hantavirüs vakalarının ölümlere neden olduğu gemide seyahat ettiğini anlatan Çenet, "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!" demişti.
ÇENET 24'ÜNCÜ GÜN GEMİDEN İNDİ
Ünlü isim çektiği videoda, "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş." ifadelerini kullanmıştı.
Gemiden 24'üncü günde indiğini anlatan Çenet, geminin son varış noktasına doğru 11 gün daha devam ettiğini belirtmişti.
HANTAVİRÜS BULAŞICI MI?
Dünya Sağlık Örgütü virüsün, koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Örgüt, insandan insana bulaş riski olmadığını da bildirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, virüsün kemirgenlerin suçkısı ya da idrarı ile temas eden kişilerde görüldüğünü anlattı.
Gemide ölen çiftin muhtemelen bu virüsü Arjantin'de gemiye binmeden önce kaptığını anlatan Ergönül, “Gemiden kapma ihtimali zor görünüyor.” diye konuştu.
Bir panik havası yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Ergönül, durumun yakından takip edilmesi gerektiğini de söyledi.
BİR KABİN MEMURU KARANTİNAYA ALINDI
Hollanda merkezli havayolu şirketinde görevli bir kabin memurunun, hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam'da tedavi altına alındığı bildirildi.
Kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu tespit edildi.
Hastaneye kaldırılan yolcunun bir gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine kendisiyle temas eden görevli gözetim altına alındı.