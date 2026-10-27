Harita sarı ve turuncuya büründü. Yağışlar şiddetlenecek, hortum riski çevre illere yayıldı
27.10.2026 14:17
Antalya'da etkili olan hortumda 4 kişi hayatını kaybetti. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kentte riskin devam ettiğini dile getirip yeni hortum tehlikesine karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya sarı kod vermesinin ardından dün kentte kuvvetli yağışlar etkili oldu.
Yağışlarla birlikte Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu. Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Fırtınayla bilirlikte konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan bir işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hortum faciasının ardından NTV Meteoroloji Editörü, kentte yeni bir hortum oluşabileceğini dile getirip vatandaşları uyardı.
"AKŞAM SAATLERİ İÇİN HORTUM TEHLİKESİ VAR"
Çalışkan, NTV canlı yayınında Antalya için riskin devam ettiğini bildirdi.
2000'li yıllardan sonra Türkiye'de hortumdan hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu sözlerine ekleyen Çalışkan, dün akşam görülen hortum faciasının bu akşam saatlerinde de oluşabileceğini sözlerine ekledi.
Akdeniz ve Ege'de kuvvetli yağışların etkili olmaya devam edeceğinin de altını çizen Çalışkan, "Yarın sabah Kaş tarafında, akşam da Kepez Manavgat arasında hortum oluşma ihtimali var." dedi.
Çalışkan, Antalya'nın yanı sıra İzmir'in Çeşme açıkları ve Muğla sahil hattında da hortum oluşma ihtimalini dile getirip şöyle devam etti:
“Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da iki gün yağışlar şiddetli olacak. Gök gürültülü yağışlar ve yıldırımlarla hortum oluşma riski mevcut.”
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Adıyaman, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman'a sarı kod; Muğla'ya ise turuncu kodlu uyarı verdi.
Antalya'daki hortum felaketinde yeni ayrıntı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlerken yakalandılar
Antalya'da meydana gelen hortumda yaşamını yitiren dört kişinin, olaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledikleri sırada yakalandıkları öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fırtınayla birlikte etkili olan hortum işçilerin bulunduğu iki konteyneri savurup yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden olmuştu.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunmuş "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız." demişti.
Tonlarca ağırlıktaki kule vincin araziye devrildiği olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İşçilerin dün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini konteynerde izledikleri sırada hortumun meydana geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Hortumun çıktığı anı anlatan mahalleli Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi." dedi.