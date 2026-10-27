Harita sarı ve turuncuya büründü. Yağışlar şiddetlenecek, hortum riski çevre illere yayıldı

Çalışkan, NTV canlı yayınında Antalya için riskin devam ettiğini bildirdi.

2000'li yıllardan sonra Türkiye'de hortumdan hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu sözlerine ekleyen Çalışkan, dün akşam görülen hortum faciasının bu akşam saatlerinde de oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Akdeniz ve Ege'de kuvvetli yağışların etkili olmaya devam edeceğinin de altını çizen Çalışkan, "Yarın sabah Kaş tarafında, akşam da Kepez Manavgat arasında hortum oluşma ihtimali var." dedi.

Çalışkan, Antalya'nın yanı sıra İzmir'in Çeşme açıkları ve Muğla sahil hattında da hortum oluşma ihtimalini dile getirip şöyle devam etti:

“Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da iki gün yağışlar şiddetli olacak. Gök gürültülü yağışlar ve yıldırımlarla hortum oluşma riski mevcut.”

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Adıyaman, Antalya, Aydın, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman'a sarı kod; Muğla'ya ise turuncu kodlu uyarı verdi.