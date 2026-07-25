Harita turuncu ve sarıya boyandı, yaz ortasında kış yaşanıyor | Sıcaklık sert düştü, İstanbul ve Ankara'da yollar göle döndü
25.07.2026 09:26
Son Güncelleme: 25.07.2026 10:16
Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak, sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok kuvvetli etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağmur ve fırtına beklediğini duyurmuş ve 35 kent için sarı ve turuncu alarm vermişti.
Günlerdir beklenen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya başladı.
35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI
MGM; Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu alarmla çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle:
Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük, Osmaniye
MEGAKENTTE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Turuncu kod verilen İstanbul’da beklenen sağanak gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yağışın etkisini gösterdiği noktalardan biri oldu.
Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de yağmura hazırlıksız yakalandı.
KUVVETLİ SAĞANAK DEVAM EDİYOR
Akşam saatlerinden başlayan sağanak, günün ilk ışıklarında etkisini artırdı.
Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
SEL, DOLU, YILDIRIMA DİKKAT!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod uyarısı verdiği Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olmaya başladı.
Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
YILDIRIM DÜŞTÜ
Öte yandan gök gürültülü sağanakla birlikte Başkentte Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü.
Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi.
Caminin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi.
Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.
YOL ÇÖKTÜ
Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.
Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi.
Bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.
YAZ ORTASINDA KIŞ
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
ART ARDA UYARI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların bazı noktalarda metrekareye 50 kilogramı bile geçebileceği uyarısı yaptı.
BU İLÇELER DİKKAT!
İstanbul'da yağışın poyrazla birlikte gelmesi nedeniyle Boğaz hattındaki Maslak, Sarıyer ve Beykoz gibi merkezleri daha çok etkileyeceğini ifade eden Çalışkan, kentte sıcaklığın 17 dereceye kadar ineceğini vurguladı.