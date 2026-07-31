Harran Üniversitesi 406 personel alımı yapacak. Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
31.07.2026 09:17
Son Güncelleme: 31.07.2026 09:23
Harran üniversitesi, bünyesindeki birimlerde ve hastanelerde görevlendirilmek üzere 406 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız gerçekleştirilecek. Peki, Harran Üniversitesi 406 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Harran Üniversitesi tarafından alımı yapılacak 406 personel alımı için başvuru ekranı erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan kılavuzdaki esaslara göre başvuruda bulunabilecek. Peki, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 31 Temmuz 2026 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
5) KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak
TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN
ALIMI YAPILACAK PERSONEL KADROSU İÇİN TIKLAYIN