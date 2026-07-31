Harran Üniversitesi 406 personel alımı yapacak. Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak

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