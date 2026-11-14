Harun öğretmenin şüpheli ölümü
14.11.2026 09:46
İstanbul'da beş gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger, arkadaşına ait minibüste ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde görev yapan tarih öğretmeni Harun Ülger, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in beş gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi.
Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.
"KALACAK EVİ OLMADIĞI İÇİN MİNİBÜSTE KALIYORDU"
Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı.
Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi.
Arkadaşından yaklaşık beş gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.