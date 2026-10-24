Hatay Havalimanı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Havalimanında devam eden imalatlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Uraloğlu, apron bariyer binasının yapımı, terfi havuzları ve pompalar ile yağmur suyu ve atık su sistemlerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Kara tarafı altyapı imalatlarının da devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, yeni tesislerle birlikte havalimanının itfaiye, enerji ve işletme altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

DEPREM SONRASINDA PİST VE TAKİS YOLLARI YENİLENDİ

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda başlatılan onarım ve yenileme çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “Deprem sonrasında 3 bin metrelik pistimizi yeniledik, yeni paralel taksi yolu ve bağlantı taksi yollarını tamamladık” dedi.

Uraloğlu, 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni paralel taksi yolunun yanı sıra hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları ile mevcut apronun yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Terminal ve lojman binalarının güçlendirme çalışmalarının da bitirildiğini belirten Uraloğlu, “Sedde sızdırmazlık duvarı ve zemin altı geçirimsiz perde imalatlarını tamamladık. Isı merkezi ve regülatör binası ile çevre aydınlatması ve güvenlik yolu çalışmalarımızı da bitirdik.” açıklamasında bulundu.