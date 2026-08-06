Hatay'da sır olay. Göğsünden vurulmuş halde bulundu, telefonundan olay anının videosu çıktı
06.08.2026 10:39
Hatay'da genç bir kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadının bir uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştığı ileri sürüldü.
Hatay'da 24 yaşındaki N.O., göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Erzin ilçesine bağlı Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
M.A. isimli uzman çavuşa ait evde, N.O. isimli kadın, göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Olayın uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla gerçekleştiği iddia edildi.
ENTÜBE EDİLDİ, DURUMU AĞIR
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.
CEP TELEFONUNDAN OLAY ANININ VİDEOSU ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde N.O.'nun cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.