Hatay'ı sağanak vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
22.05.2026 04:17
Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Hatay'da kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
ACILI ANNE ÇOCUKLARINI GÜVENDE OLSUNLAR DİYE GÖDNERMİŞ
Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi.
Aşırı yağışla birlikte yaşanan heyelanda 15 yaşındaki oğlu Abdulhanan Elmuhammed’i kaybeden ve 10 yaşındaki oğlu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gözü yaşlı anne Güner Elmuhammed, olay gecesi evlatlarını yeni evli olan kızının evine gönderdiğini ifade ederek "Ölen oğlumu kepçeyle buldular, birinin de çamurun içinden ayakları sadece görünüyormuş." dedi.
Evlatlarını daha güvenli olduğu düşüncesiyle yeni evli kızının yanına gönderdiğini anlatan anne Güner Elmuhammed, evlatlarının çamur içerisinden çıkarıldığını ifade ederek, "Olayın yaşandığı gece ben evimdeydim. Yağmur dolayısıyla, benim evim akıyor diye yeni evli olan kızıma kardeşlerini alıp kendi evine gitmesini söyledim. Benim evli kızım, ‘anne ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde ve dağ üstümüze yıkıldı’ dedi. Ölen oğlumu kepçeyle buldular. Birinin de çamurun içinden sadece ayakları görünüyormuş. Çıkarttılar, şimdi komada beyin kanaması geçiriyor." dedi.
Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesinden geçen Asi Nehri taştı. Sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı.
DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ KAYBOLDU
Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu.
Ekipler, otomobile ulaşırken kayıp 2 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Vali Mustafa Masatlı, konuyla ilgili "İz takip köpekleri, dronlar yani teknolojinin bütün imkanlarını da kullanarak, kaybolan 2 vatandaşımızı aramaya başladık." dedi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV yayınında şu bilgileri verdi:
"Bazı ilçelerimiz daha fazla etkilendi. Samandağ'da okullarımızı tatil ettik. Antakya ilçemizin de muhtelif bölgelerinde dört tane okulumuzda eğitime ara verdik."
SAMANDAĞ'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Samandağ ilçesinde 22 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı. Sağanak nedeniyle bugün Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise 5 okulda eğitime ara verilmişti.