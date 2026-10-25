Hava bir anda değişecek. Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

SALI GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR



26 Ekim Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

27 Ekim Salı günü ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

SAĞANAK ÇARŞAMBA GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

28 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışın devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 13 ila 15 derece arasında olması tahmin ediliyor.

29 Ekim Perşembe günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı kentte, sıcaklıkların 13 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.

30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklığın 14 ila 17, cumartesi günü ise 14 ila 18 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü yerel yağış ihtimali bulunurken, cumartesi günü yağış beklenmiyor.