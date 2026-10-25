Hava bir anda değişecek. Sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor
25.10.2026 10:42
Son Güncelleme: 25.10.2026 10:44
Yeni haftada yurdun batı kesiminden giriş yapacak kuvvetli sistem, salı ve çarşamba günü tüm yurdu esir alacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü yani bugün ülke geneli bahar havasında geçecek.
İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir 25, Bursa biraz puslu 23, Antalya güneşli 28 derece.
Marmara'da hava biraz bulutlu ve puslu, sıcaklık 22-24 dereceye kadar yükselecek.
İç Anadolu'da hava bugün daha da ısınıyor, 22-24 derecelerde. Gece ise kayseri 7 derece.
Ege'de de hava sıcak Manisa 24, Muğla 25 derece. Sahil hattında hava biraz bulutlu.
Akdeniz'de yaz havası sürüyor. Gölgede Adana 32, Hatay 28 derece. Güneşin altı 35 derecenin üzerinde hissediliyor.
Karadeniz'de çoğu yerde hava az bulutlu ve iç kesimlerde pus var. Zonguldak 21, Trabzon, 23 derece.
Doğuda Erzurum, Bingöl, Van, Hakkari hattında kısa süre yağış etkili olacak. Güneydoğu güneşli, Erzurum 14, Malatya 21, Diyarbakır 24 derece.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Pazartesi hava birçok kentte yine sıcak seyredecek.
İstanbul parçalı bulutlu 20, Ankara ve Bursa biraz puslu 21 derece. İzmir'de sağanak geçişleri olacak, sıcaklık 25 derece. Antalya biraz bulutlanıyor, 27 derece, salı yağış başlayacak.
Marmara parçalı bulutlu sıcaklık 21-22 derece. Akşam Çanakkale'de salı bölge genelinde yağmur var.
İç Anadolu biraz bulutlu ve puslu. Eskişehir 20, Kayseri 24 derece. Sisin yoğun olduğu yerlerde hava daha serin olacak.
Ege'de Muğla, Bodrum, Marmaris ve Aydın boyunca yağış kuvvetli. Manisa 22, Muğla 20 derece.
Akdeniz genelinde hava yine açık. Adana 31, Hatay 27 derece. Salı bölgeye yağış geliyor.
Karadeniz'de çoğu yerde hava az bulutlu ve iç kesimlerde pus var. Zonguldak 20, Trabzon 23 derece. Salı yağmur bekleniyor.
Doğu ve güneydoğu geneli güneşli, bazı noktalarda saban sis oluşacak. Erzurum 16, Malatya 22, Diyarbakır 25 derece. Salı yağmur yer yer başlayacak.
İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da hafta başından itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Salı günü kuvvetli sağanakların beklendiği Megakent'te sıcaklıkların düşeceği de tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, bugün kentte sabah saatlerinde 15 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselecek.
Akşam saatlerinde 18, gece ise 14 derece olması beklenen sıcaklıklarla birlikte parçalı bulutlu hava etkili olacak.
SALI GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
26 Ekim Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
27 Ekim Salı günü ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
SAĞANAK ÇARŞAMBA GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
28 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışın devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 13 ila 15 derece arasında olması tahmin ediliyor.
29 Ekim Perşembe günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı kentte, sıcaklıkların 13 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.
30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklığın 14 ila 17, cumartesi günü ise 14 ila 18 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü yerel yağış ihtimali bulunurken, cumartesi günü yağış beklenmiyor.