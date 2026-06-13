Hava bir anda değişti, evden hazırlıksız çıkanlar neye uğradığını şaşırdı
13.06.2026 08:15
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
Hafta boyu sıcaklıkların gündüz saatlerinde 25 - 30 derece dolaylarında seyrettiği İstanbul'da tablo bir anda değişti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Maltepe D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Megakentte yarından itibaren güneşin kendini göstermesi, sıcaklıkların kademeli bir şekilde artarak salı günü 31 dereceye ulaşması bekleniyor.