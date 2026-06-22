Hava sıcaklıkları hızla tırmanacak. Meteoroloji paylaştı, hafta ortasına dikkat
22.06.2026 10:32
Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak.
Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan haftalık hava durumu tahmininde, hava sıcaklıkların yurdun batısından başlayarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Rüzgarın bugün Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, yarın ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Ankara'da gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması, sıcaklıkların yarın 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İstanbul'da da parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29 derecede seyretmesi öngörülüyor.
İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklıkların 32-33 derece civarında olması öngörülüyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?
Bugün Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın ise Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Çarşamba günü Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Haftanın diğer günlerinde de yağışların kuzey kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Hafta boyunca yağış beklenmediği İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.
Önümüzdeki günlerde megakentteki sıcaklıkların 27 ila 30 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;
23 Haziran Salı, az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece.
24 Haziran Çarşamba, az bulut ve açık, sıcaklık 29 derece.
25 Haziran Perşembe, az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece.
26 Haziran Cuma, az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece.
27 Haziran Cumartesi, parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 27 derece.
28 Haziran Pazar, az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece.