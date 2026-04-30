Hava soğuyor, kuvvetli sağanak geliyor. 5 gün sürecek
30.04.2026 06:47
NTV - Haber Merkezi
Nisan sonunda Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası 5 gün boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Hava sıcaklıkları 5 gün boyunca yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de akşam saatlerinden itibaren mega kentte yağışlı havanın etkili olacağı ve 4-5 gün etkisini sürdüreceği, sıcaklıkların 4-6 derece birden düşeceği uyarısını yaptı.
Bugün Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış var.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışlar, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacak.
Yağışlı ve soğuk hava yarından itibaren tüm yurda yayılacak ve 5 gün boyunca etkisini gösterecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 8/17 derece.
- İstanbul 9/16 derece.
- Denizli 13/28 derece.
- İzmir 12/26 derece.
- Adana 16/27 derece.
- Ankara 6/22 derece.
- Samsun 7/15 derece.
- Erzurum 0/17 derece.
- Malatya 9/25 derece.
- Kars 1/16 derece.
- Diyarbakır 8/23 derece.
- Gaziantep 12/26 derece.