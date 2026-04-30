Hava soğuyor, kuvvetli sağanak geliyor. 5 gün sürecek

30.04.2026 06:47

NTV - Haber Merkezi

Nisan sonunda Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası 5 gün boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıkları 5 gün boyunca yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de akşam saatlerinden itibaren mega kentte yağışlı havanın etkili olacağı ve 4-5 gün etkisini sürdüreceği, sıcaklıkların 4-6 derece birden düşeceği uyarısını yaptı.

Anadolu Ajansı

Bugün Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış var.

Anadolu Ajansı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışlar, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacak.

Anadolu Ajansı

Yağışlı ve soğuk hava yarından itibaren tüm yurda yayılacak ve 5 gün boyunca etkisini gösterecek.

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 8/17 derece.

 

- İstanbul 9/16 derece.

 

- Denizli 13/28 derece.

 

- İzmir 12/26 derece.

 

- Adana 16/27 derece.

 

- Ankara 6/22 derece.

 

- Samsun 7/15 derece.

 

- Erzurum 0/17 derece.

 

- Malatya 9/25 derece.

 

- Kars 1/16 derece.

 

- Diyarbakır 8/23 derece.

 

- Gaziantep 12/26 derece.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram