Havada 41 derece tehlikesi: Bu şehirlerde risk çok yüksek

"Bu hafta yazın başından bu yana orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu haftaydı." diyen Dilek Çalışkan, şöyle devam etti:

"- Seydikemer'de 25-30 kilometre hızla kuru ve sert bir rüzgar var. Bu hız cumartesi günü biraz düşecek. Antalya'da nem çok düşüktü. Bugün Antalya 42 dereceydi ve bağıl nem oranı yüzde 18'di. Bu durum devam edecek. Yine 40 kilometre hızla esen rüzgar var. Cumartesi günü rüzgarın yönü değişecek. Lodostan nemli esmeye başlayacak. Bu iyi bir haber.

- Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde ise rüzgarın hızı 65-70 kilometrelere kadar çıkıyor. Bu fırtına Pazar gününe kadar sürecek. Pazar günü 25-30 kilometreye düşecek ama bu da yüksek bir hız. bu bölgede 3-4 gün daha tehlike sürüyor."