Havada 41 derece tehlikesi: Bu şehirlerde risk çok yüksek
30.07.2026 06:31
Son Güncelleme: 30.07.2026 09:52
Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangınların büyümesine neden olan şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. Aşırı sıcakla birleşecek fırtına orman yangını riskini artıracak.
Antalya, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Ekiplerin yoğun çabasıyla bazı noktalarda yangınlar kontrol altına alınırken, bazı noktalarda ise şiddetli rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor.
Yangınların büyümesine neden olan şiddetli fırtınanın bugün de etkisini sürdürmesi ve aynı zamanda aşırı sıcak havanın etkisi olması bekleniyor.
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECE OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Ege ve Güney Marmara'da yüksek sıcaklıkların yanı sıra kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bugün hava sıcaklığı, yangınların devam ettiği Antalya'da 41, Muğla'da 37, İzmir'de 36, Balıkesir ve Çanakkale'de ise 31 derece seviyelerinde olacak.
RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK
Kuzey Ege kıyıları, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgar tehlikesi var.
Bu bölgelerde rüzgarın 80 kilometre/saat hızda hamleler yaparak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BEŞ ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına beklenen şehirleri sarı kod yayınlayarak uyardı.
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da vatandaşların fırtına seviyelerine ulaşacak rüzgara karşı dikkatli olması istendi.
ORMAN YANGINI RİSKİ ARTTI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da bu kentlerde yaşayan vatandaşları uyardı.
Çalışkan, şiddetli ve kuru esen rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekti.
"Bu hafta yazın başından bu yana orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu haftaydı." diyen Dilek Çalışkan, şöyle devam etti:
"- Seydikemer'de 25-30 kilometre hızla kuru ve sert bir rüzgar var. Bu hız cumartesi günü biraz düşecek. Antalya'da nem çok düşüktü. Bugün Antalya 42 dereceydi ve bağıl nem oranı yüzde 18'di. Bu durum devam edecek. Yine 40 kilometre hızla esen rüzgar var. Cumartesi günü rüzgarın yönü değişecek. Lodostan nemli esmeye başlayacak. Bu iyi bir haber.
- Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde ise rüzgarın hızı 65-70 kilometrelere kadar çıkıyor. Bu fırtına Pazar gününe kadar sürecek. Pazar günü 25-30 kilometreye düşecek ama bu da yüksek bir hız. bu bölgede 3-4 gün daha tehlike sürüyor."
GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR
Güneydoğu Anadolu ise adeta kavruluyor. Kahramanmaraş, Şırnak ve Mardin 40; Adıyaman 42, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Batman ise 44 dereceye ulaşacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 18/30 derece.
- İstanbul 21/27 derece.
- Denizli 21/38 derece.
- İzmir 22/36 derece.
- Adana 24/39 derece.
- Ankara 13/28 derece.
- Samsun 19/27 derece.
- Erzurum 13/30 derece.
- Malatya 17/36 derece.
- Kars 12/27 derece.
- Diyarbakır 24/43 derece.
- Gaziantep 24/40 derece.