Havalar ısındı, bal arıları ve arıcılar yayla yolunda

Bölgenin zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları nedeniyle arıcılar tarafından tercih edildiğini belirten Elaldı, doğal florada üretilen balın kalite ve aroma bakımından öne çıktığını ifade etti.

Elaldı, "Buranın iklimi birçok yerden daha güzel ve farklı bitkiler var. Bu nedenle buradaki balın tadı da çok güzel. Daha sonra buradan yaylalara, Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarına gideceğiz. Yağmur nereye iyi yağarsa, iklim nerede güzel olursa orayı takip edip tercih edeceğiz. Erzurum olur, Bayburt olur." dedi.