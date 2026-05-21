Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tahminlerine göre bölge bölge hava durumu raporu

21.05.2026 10:18

NTV - Haber Merkezi

Mayıs ayının ortasını geçmiş olmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası, güneşli günlerin özlemini artırdı. Vatandaşlar ise "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından haftalık hava durumu tahminleri yayımlandı.

Ülke genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

 

Yurdun üzerinde asılı kalan alçak basınç sistemi ve serin hava dalgası önümüzdeki birkaç gün daha etkisini sürdürmeye devam edecek. Ancak haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Afrika üzerinden gelecek yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 25 Mayıs itibarıyla artacağı öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24

 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

 