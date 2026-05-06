Havalimanlarında yeni dönem başladı
06.05.2026 10:28
NTV - Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin (HGBS) 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alındığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin devreye alındığı bildirildi.
Uygulamanın 4 Mayıs 2026 tarihinde uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında başladığı belirtilen açıklamada "Havayolu Gümrük Beyan Sistemi ile birlikte, hava yolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek; böylece işlemler uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacak." denildi.
Açıklamada “Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temin edilmesi, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması kazanımları sayesinde hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.” denildi.
Bakanlık ayrıca bu uygulamayla yıllık 10 milyon kağıt tasarrufu sağlanacağını bildirdi; “Bu dönüşüm sayesinde, kağıt kullanımının ortadan kaldırılması ile 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibariyle her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması öngörülmektedir.” ifadesi kullanıldı.