Havanın rengi yine değişiyor. Sıcaklık azalıyor, yaz sağanakları geliyor... Bazı iller yağışa doyacak

Haziran ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklıklar mevsim normallerine, bazı yerler de mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Ancak tatil planı ya da hafta sonu plan yapanlara AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı geldi. yarın akşamından itibaren İstanbul'da havanın rengi değişecek. Yeni bir sistemin etkili olacağı megakentte kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 30'lardan 25 derecelere inecek.

Sıcaklık düşüşünün sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilmesi beklenirken cuma ve cumartesi günü İstanbul'a yağmur yağması öngörülüyor.

Yağışlar sadece İstanbul'da değil Marmara Bölgesi'nin tamamında görülecek.