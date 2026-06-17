Havanın rengi yine değişiyor. Sıcaklık azalıyor, yaz sağanakları geliyor... Bazı iller yağışa doyacak
17.06.2026 10:32
Bazı bölgelerde 35 dereceleri gören sıcaklık, kuvvetli rüzgarın etkisiyle azalacak. Güneşli havanın yerini gri bulutlara bırakması beklenirken Türkiye'nin birçok ilinde kuvvetli yaz sağanakları bekleniyor.
Haziran ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklıklar mevsim normallerine, bazı yerler de mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Ancak tatil planı ya da hafta sonu plan yapanlara AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı geldi. yarın akşamından itibaren İstanbul'da havanın rengi değişecek. Yeni bir sistemin etkili olacağı megakentte kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 30'lardan 25 derecelere inecek.
Sıcaklık düşüşünün sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilmesi beklenirken cuma ve cumartesi günü İstanbul'a yağmur yağması öngörülüyor.
Yağışlar sadece İstanbul'da değil Marmara Bölgesi'nin tamamında görülecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hafta boyunca Cuma günü hariç yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde havada çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetleneceği, aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarların etkisiyle aşırı yükselme beklenmeyen sıcaklıkların hafta boyunca 26-30 dereceler aralığında seyredileceğini öngörülüyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;
18 Haziran Perşembe, parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 27 derece.
19 Haziran Cuma, gök görültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık 25 derece.
20 Haziran Cumartesi, parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 27 derece.
21 Haziran Pazar, az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece.
22 Haziran Pazartesi, az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece.
23 Haziran Salı, az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece.
BÖLGE BÖLGE SON TAHMİNLER
İç Anadolu Bölgesi bugün çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 29 derece. Yarın Eskişehir-Konya arasından kuvvetli yaz sağanakları görülecek.
Ege Bölgesi'nde de rüzgar karayele dönüyor. Hava güneşli olacak. Manisa 35, Muğla 33, Denizli 36, Bodrum 32 derece. Yine bu bölgede de yarın şiddetli yağış bekleniyor.
Akdeniz'de hava güneşli, sahilleri nemli. Adana 35, Hatay 31 derece. Yarın Isparta yağışlı.
Karadeniz geneli az bulutlu, sahiller 25-26 derece. Kastamonu ve Tokat 30 derece. Yarın yaz sağanakları yeniden başlayacak.
Doğu Anadolu genelinde bugün hava açık. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 36-37 derece. Cuma günü bölgedeki lodos kuvvetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan haftalık hava tahmininde de ise şu ifadelere yer verildi:
“Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.”