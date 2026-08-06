Hayat hikayeleri YAŞ kararlarıyla gündeme geldi. Türkiye üç komutanı konuşuyor
06.08.2026 09:58
Son Güncelleme: 06.08.2026 10:33
Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan terfi ve emeklilik kararlarının yanı sıra bazı komutanlar hayat ve kariyer hikayeleriyle ön plana çıkıyor.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Şurada alınan terfi ve görev değişimi kararlarının yanı sıra, bazı komutanlar yaşam öyküleriyle dikkat çekiyor.
HAVA KUVVETLERİ'NİN YENİ KOMUTANI
Beştepe'de gerçekleşen YAŞ'ta komuta kademesindeki tek değişim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda oldu.
Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
Dalkıran pilotluk geçmişi ve uluslararası eğitimleriyle ön plana çıkıyor.
Hava Harp Okulu mezunu olan Dalkıran, ABD'ye giderek İnsan Gücü Yönetimi Kursu'nu tamamladı.
Güney Kore Hannam Üniversitesi'nde Korece eğitimi alan Dalkıran, buradaki eğitimi sonrası Güney Kore Hava Harp Akademisi'nde eğitim gördü.
Dalkıran, kariyeri boyunca F-16 ve F-5 gibi savaş uçaklarının yanı sıra çeşitli eğitim uçakları ve nakliye uçaklarında görev yaptı.
YAŞ KARARLARINI İMZALATAN KOMUTANIN HİKAYESİ
Önceki gün gerçekleşen YAŞ'ta emekliliğe sevk edilen isimlerden biri de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal oldu.
Isparta'da dünyaya gelen Gürdal, lise yıllarında tıp fakültesini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Gürdal bunun üzerine Hava Teknik Okulu'na girerek 1985 yılında astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı.
1998 yılında subaylığa geçen Gürdal, yıllar içinde tümgeneral rütbesine yükselerek TSK tarihinde astsubaylıktan tümgeneralliğe yükselen ilk isim oldu.
Gürdal, YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edip imzalattığı fotoğraflarla biliniyor.
TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKIP ASKER OLDU
Bu yıl alınan YAŞ kararları arasında dikkat çeken isimlerden bir diğeri Tuğgeneral Özlem Karapınar.
Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda generallik rütbesine terfi eden ilk kadın olarak tarihe geçti.
1977 doğumlu Karapınar, lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Ancak Hava Harp Okulu'ndan aldığı davet mektubuyla kariyer planını değiştiren Karapınar, ön uçuş eğitimlerinin ardından pilot olmaya karar verdi.
1998 yılında Hürriyet gazetesine bir demeç veren Karapınar, uçuş tutkusunu "Yalova'daki ön uçuş programından sonra dünyada en çok istediğim şeyin uçmak olduğunu anladım." sözleriyle anlattı.