Hayat hikayeleri YAŞ kararlarıyla gündeme geldi. Türkiye üç komutanı konuşuyor

Önceki gün gerçekleşen YAŞ'ta emekliliğe sevk edilen isimlerden biri de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal oldu.

Isparta'da dünyaya gelen Gürdal, lise yıllarında tıp fakültesini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Gürdal bunun üzerine Hava Teknik Okulu'na girerek 1985 yılında astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı.

1998 yılında subaylığa geçen Gürdal, yıllar içinde tümgeneral rütbesine yükselerek TSK tarihinde astsubaylıktan tümgeneralliğe yükselen ilk isim oldu.

Gürdal, YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edip imzalattığı fotoğraflarla biliniyor.