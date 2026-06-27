Haziran ayında kar mücadele: Yüksekova'da 5 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai

Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan karla mücadele ekipleri, her şeye rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için çalışan ekipler, doğanın sunduğu tüm zorluklara meydan okuyor.