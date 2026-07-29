Hem Bakan hem Meteoroloji uyardı. 14 şehirde yüksek risk var, sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün yurdun batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması beklenirken, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek üç gün yağış beklentisi var.