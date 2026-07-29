Hem Bakan hem Meteoroloji uyardı. 14 şehirde yüksek risk var, sarı kodlu uyarı yapıldı
29.07.2026 08:41
Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu şehirlerde yaşayan vatandaşları artan orman yangını riskine karşı uyardı.
Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor.
Beklenen fırtına orman yangını riskini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da artan orman yangını riskine karşı bu şehirlerde yaşayan vatandaşları uyardı.
İşte bugün beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Bugün yurdun batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması beklenirken, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek üç gün yağış beklentisi var.
14 ŞEHİRE SARI KODLU UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul'da da rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek serinlik vereceği tahmin ediliyor.
Beklenen fırtına nedeniyle 14 şehire sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle: Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat
ORMAN YANGINI RİSKİNE DİKKAT
Sıcak havanın etkili olduğu yerlerde beklenen rüzgar orman yangını riskini de artırdı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgar beklenen şehirlerde yaşayan vatandaşları uyararak, "Şiddetli rüzgar, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor." uyarısında bulundu.
Önümüzdeki günlerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Yumaklı, açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması çağrısında bulunarak, "Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım." dedi.
KUZEYDE ÜÇ GÜN YAĞMUR VAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere ise yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek üç gün yağış beklendiğini söyledi.
Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını anlatan Dere, yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.
Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da görüleceğini bildiren Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut." diye konuştu.
Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirten Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini ifade etti.
Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini kaydetti.