Hem evladını kaybetti hem borçlu çıktı: "Kağıdı aldım hüngür hüngür ağladım"

Baba Ramazan Bayhan, "Şu an benden 2 milyon 700 bin lira talep etmişler. Geçen ayın 27'sinde haciz gönderildi. Kağıdı elime alınca şok geçirdim. Zaten evladımı kaybetmişim, kağıdı aldım oturdum hüngür hüngür ağladım." dedi.

Ailenin avukatı mahkemenin bakım gideri olarak 963 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.

Bu rakama, küçük çocuğun 60 yıl yaşayacağını varsayarak hükmedildiğini söyleyen avukat, çocuk sekiz yaşında yaşamını yitirince 853 bin lirasının geri istendiğini anlattı. Bu nedenle aileden 52 yıllık yaşam süresini kapsayan tazminatı iade etmesi istendi.

Belediyeye gidip ağır bir bedel ödediğini anlatan baba Bayhan, "Yapacak bir şey yok. Mahkemenin kararı, parayı ödeyeceksiniz." yanıtı aldığını anlattı.