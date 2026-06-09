Hem evladını kaybetti hem borçlu çıktı: "Kağıdı aldım hüngür hüngür ağladım"
09.06.2026 08:23
Niğde'de açtıkları tazminat davasını kazanan aile yıllar sonra borçlu çıktı. Havuza düşüp engelli kalan kızlarını sekiz yaşında kaybeden ailenin 2 milyon 700 bin lira talep ediliyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
Niğde'de yaşayan Ramazan ve Dilek Bayhan çiftinin 2012 yılında 1,5 yaşındaki kızları Kübra, parkta oynarken havuza düştü.
Küçük kızın kalbi durdu, hastanede hayata döndürüldü ancak engelli kaldı.
Aile ihmal iddiasıyla dava açtı. Yaklaşık dört sene sonra karar açıklandı. Yerel mahkeme belediyeyi kusurlu buldu.
Faizler ve yargılama giderleriyle Bayhan ailesine 1 milyon 670 bin lira tazminat ödendi.
Ancak belediye annenin ihmali olduğu iddiasıyla karara itiraz etti.
ÇOCUK ÖLDÜ, TAZMİNATIN İADESİ İSTENDİ
Yargılama sürerken 2019 senesinde organları iflas eden Kübra, sekiz yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
Karar kesinleşmeden küçük kız yaşamını yitirince üst mahkeme tazminat oranını düşürdü.
Niğde Belediyesi faizleriyle birlikte tazminatın iadesini talep etti.
Ödenmesi istenen tutar ise faiz ve enflasyon nedeniyle 2 milyon 700 bin liranın üzerine çıktı.
"KAĞIDI ALDIM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"
Baba Ramazan Bayhan, "Şu an benden 2 milyon 700 bin lira talep etmişler. Geçen ayın 27'sinde haciz gönderildi. Kağıdı elime alınca şok geçirdim. Zaten evladımı kaybetmişim, kağıdı aldım oturdum hüngür hüngür ağladım." dedi.
Ailenin avukatı mahkemenin bakım gideri olarak 963 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.
Bu rakama, küçük çocuğun 60 yıl yaşayacağını varsayarak hükmedildiğini söyleyen avukat, çocuk sekiz yaşında yaşamını yitirince 853 bin lirasının geri istendiğini anlattı. Bu nedenle aileden 52 yıllık yaşam süresini kapsayan tazminatı iade etmesi istendi.
Belediyeye gidip ağır bir bedel ödediğini anlatan baba Bayhan, "Yapacak bir şey yok. Mahkemenin kararı, parayı ödeyeceksiniz." yanıtı aldığını anlattı.
BELEDİYE AÇIKALAMA YAPTI
Niğde Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün yürütülen işlemler herhangi bir mağduriyet yaratma amacı taşımamakta olup, tamamen kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ibarettir." denildi.
Çocuklarının ölümünden sonra açılan maddi tazminat davasından da yaklaşık 300 bin lira alan Bayhan ailesi şimdi 2 milyon 700 bin lirayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.