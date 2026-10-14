Hemşirelik öğrencisi Edanur'u hayattan koparan sürücüye tahliye
14.10.2026 11:09
Bartın'da hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun ölümüne neden olan alkollü sürücü 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Bartın-Zonguldak Karayolu'nun Çatmaca mevkisinde 23 Ekim 2025 tarihinde F.T.'nin (26) kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu’na (23) çarpmış, Tatlıoğlu kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Polisin 0.83 promil alkollü olduğunu tespit ettiği sürücü F.T., gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
DAVA AÇILMIŞTI
Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianameyle sanık hakkında "alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" ve "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Dün görülen davanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık F.T., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu’nun ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık “Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum." dedi.
4 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VE TAHLİYE
Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.T.'yi "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Sanığın ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu.