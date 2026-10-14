Hemşirelik öğrencisi Edanur'u hayattan koparan sürücüye tahliye

Dün görülen davanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık F.T., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu’nun ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık “Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum." dedi.