Hepsi bir arada geliyor. Hortum, dolu ve sağanağa dikkat! 5 gün yurdu esir alacak
12.05.2026 15:47
Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam edecek. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. Ayrıca 16 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hafta için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde 5 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
VALİLİKTEN DOLU UYARISI
Ankara Valiliği de vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.
BAHAR SAĞANAKLARI GELİYOR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın ntv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede bu yağışların kısa süren, yerel ve çok şiddetli yapan bahar sağanakları olduğunu dile getirdi.
Çalışkan, yağışların gök gürültülü ve dolu şeklinde olacağını ayrıca küçük çaplı hortumlar beklendiğini ifade etti.
5 büyük kentte yarın gündüz güneş görülebilir ancak akşam ve gece saatleri ile perşembe günü şiddetli yağışlar etkili olacak.
Marmara bölgesinde ise bahar sağanağı önce Edirne kesimini ardından diğer kentleri etkileyecek.
İç Anadolu'da ise Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış, perşembe günü tüm bölgeyi etkileyecek.
Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Bölgede perşembe günü kuvvetli yağış geliyor.
Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık ise 30 dereceyi aşacak.
Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar çok şiddetli olacak.
Doğu Anadolu geneli ile Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürecek.
16 İL İÇİN SARI KOD
MGM; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya kesimindeki 16 il için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.