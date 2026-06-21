"Her baba evladı için yaşar" sözüne hayat verdi. Ömrünü engelli oğluna adadı

Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan oğlunun yemesinden içmesine, kişisel bakımından banyosuna kadar her anında yanında olan fedakâr baba, kendi hayatını tamamen evladına adadı.



Oğlunun sürekli bakıma muhtaç olan özel durumu nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışma imkânı bulamayan Ayhan Kuru, evladının masraflarını ve evinin geçimini karşılayabilmek adına bulabildiği gündelik işlere gidiyor.