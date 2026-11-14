Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün ölü bulundu

Ev sahibi Alkan Sarıaydın, iki yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı." dedi.

Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı ve bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Ayhan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yılmaz'dan geriye ise evinin önündeki motosikleti kaldı.