Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün ölü bulundu
14.11.2026 16:03
Antalya'da emekli bir motosiklet tamircisi, evinde ölü bulundu. Yaşamını yitiren adamın ev sahibi, her hafta gelen cuma mesajının bu hafta gelmemesiyle durumdan şüphelendiklerini anlattı.
Antalya'da emekli motosiklet tamircisi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerindeki dört katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.
Apartman sakinleri, yayılan kötü kokunun 67 yaşındaki Ayhan Yılmaz'ın yaşadığı zemin kattaki daireden geldiğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, kapının açılması için ev sahibine bilgi verdi. Ev sahibinin gelmesinin ardından kapının açılmasıyla birlikte Yılmaz'ın yatağında hareketsiz olduğu görüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayhan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
EV SAHİBİ CUMA MESAJI GELMEYİNCE ŞÜPHELENDİ
Ev sahibi Alkan Sarıaydın, iki yıldır evinde kiracı olarak kalan Ayhan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da attığını ancak dün atmadığını belirterek, "Çok iyi ve sevilen bir insandı." dedi.
Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı ve bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Ayhan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yılmaz'dan geriye ise evinin önündeki motosikleti kaldı.