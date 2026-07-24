Her markette satılıyor, ünlü markanın peynirinde çıktığı iddia ediliyor. Listeria bakterisi nedir, belirtileri nelerdir?
24.07.2026 10:40
Türkiye genelinde hemen hemen her markette satılan ünlü peynir markasının peynirinde listeria bakterisi çıktığı iddia edildi. Peki, listeria bakterisi nedir, belirtileri nelerdir?
Sosyal medyada Türkiye'nin büyük süt üreticilerinden biri olan markanın peynirinde listeria bakterisi çıktığı iddia edildi.
Türkiye'de her markette kolaylıkla bulunabilen bu ürün nedeniyle bir vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşadığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.
Ancak iddialara ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR?
Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür.
En yaygın türü ise "listeria monocytogenes"dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
BUZDOLABINDAKİ YİYECEKLERDE BİLE OLABİLİR
Bakteri, soğuk ortamlarda da gelişebilir, bu nedenle buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bulunabilir.
Bu, gıda güvenliğine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
LISTERIA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Tedavi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Gıda güvenliği önlemlerine uyarak ve riskli gıdaları dikkatlice hazırlayarak bu bakteriden korunmak mümkündür.