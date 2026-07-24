Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür.

En yaygın türü ise "listeria monocytogenes"dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.